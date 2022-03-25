Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 25 марта

Поезда следуют во Львов.

С начала войны не прекращается эвакуация поездами "Укрзализныци" украинцев из Луганской и Донецкой областей в более безопасные регионы страны.

Расписание эвакуационных поездов на пятницу, 25 марта, опубликовал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По информации "Укрзализныци", ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00. Далее – пересадка к поездам в Донецкой области.

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска:

13:00 — №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 — №292/291 Краматорск – Львов.

Места организованного сбора:

Северодонецк

10:00 – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.

Рубежное

9:00 – дом культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Лисичанск

Часть ГСЧС.

Привилегия

10 часов на площади.

Горное

10:00 — Дом культуры "Украина".

Как сообщалось, с начала войны "Укрзализныця" перевезла около трех миллионов украинцев с территорий, наиболее подверженных атакам, на более безопасный запад страны. Кроме того, 430 тысяч человек "Укрзализныця" перевезла из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

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