Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 27 марта

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 27 марта

Поезда имеют рейс на запад страны.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.

График поездов для эвакуации на 27 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в воскресенье из регионов отправятся три эвакуационных поезда.

Луганская область:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Донецкая область:

13:00 — №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск – Львов.

К слову, накануне благодаря гуманитарным коридорам из Луганской области удалось эвакуировать около 600 человек. "Режим тишины" был согласован с Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасного и Горного общества, в частности Нижнего. Кроме того, удалось организовать вывоз людей из Кременной.

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