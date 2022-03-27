Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 27 марта

Поезда имеют рейс на запад страны.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.
График поездов для эвакуации на 27 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в воскресенье из регионов отправятся три эвакуационных поезда.
Луганская область:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Донецкая область:
- 13:00 — №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск – Львов.
К слову, накануне благодаря гуманитарным коридорам из Луганской области удалось эвакуировать около 600 человек. "Режим тишины" был согласован с Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасного и Горного общества, в частности Нижнего. Кроме того, удалось организовать вывоз людей из Кременной.