Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 29 марта

Поезда имеют рейс на запад страны.
"Укрзализныця" продолжает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов страны-агрессорки, населения в более безопасные регионы страны.
График поездов для эвакуации на вторник, 29 марта, обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, из Луганской и Донецкой сегодня отправятся три эвакуационных поезда.
Донецкая область
Краматорск:
- 13:00 – № 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск – Львов.
Луганская область:
Новозолотаровка
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Как сообщалось, в понедельник, 28 марта, из Луганской области автобусами удалось эвакуировать более 400 жителей. В частности, вывезли 211 северодончан, 120 лисичан, 20 рубижан, 10 жителей Горной общины, 58 человек из Кременной и 30 Попасной.