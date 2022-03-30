Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 30 марта

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 30 марта

Отправление со станции в Новозолотаревке – 14:00.

"Укрзализныця" продолжает вывозить мирных жителей из восточных регионов страны, страдающих от оккупантов страны-агрессорки России.

График поездов для эвакуации из Луганской области на 30 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В среду, 30 марта, по информации "Укрзализныци", ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00.

Далее идет пересадка на поезда в Донецкой области — в Краматорске:

13:00 — №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 — №280/279 Краматорск – Львов.

Тем временем в "Укрзализныци" сообщают, что получили зеленый свет для рейсов 45/46, 138/137 и 92/91. "Доехать в Краматорск и спасти еще три партии беженцев из Луганщины и Донбасса", — говорится в сообщении.

Рейсы в Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину скоростными поездами эвакуировано 168 тысяч человек. Интерсити+ совершили 169 рейсов. Средняя населенность поездов составляла 994 пассажира на рейс – это более 100% вместимости одного поезда.

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