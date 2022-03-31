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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 31 марта

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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 31 марта

УНИАН

Поезда имеют рейс на запад страны.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от российских оккупантов, населением в более безопасные регионы страны.

График поездов для эвакуации на 31 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в четверг из регионов отправятся три эвакуационных поезда.

Луганская область:

Новозолотаровка

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Донецкая область:

Краматорск

  • 13:00 — №282/281 Краматорск – Львов;
  • 16:00 — №284/283 Краматорск – Львов.

К слову, в Лисичанске Луганской области армия Российской Федерации обстреляла автобусы для эвакуации мирных жителей. Пострадавших нет. Всего в течение 30 марта из города удалось спасти 260 человек.

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