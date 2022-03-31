Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 31 марта

Поезда имеют рейс на запад страны.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от российских оккупантов, населением в более безопасные регионы страны.
График поездов для эвакуации на 31 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в четверг из регионов отправятся три эвакуационных поезда.
Луганская область:
Новозолотаровка
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Донецкая область:
Краматорск
- 13:00 — №282/281 Краматорск – Львов;
- 16:00 — №284/283 Краматорск – Львов.
К слову, в Лисичанске Луганской области армия Российской Федерации обстреляла автобусы для эвакуации мирных жителей. Пострадавших нет. Всего в течение 30 марта из города удалось спасти 260 человек.