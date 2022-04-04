Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 4 апреля

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 4 апреля

Поезда имеют рейс на запад страны.

"Укрзалізниця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от российских оккупантов, населением в более безопасные регионы страны.

График поездов для эвакуации на 4 апреля обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Луганская область

Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровку – 14:00:

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая

Далее состоится пересадка поездов в Донецкой области. Они будут следовать из Краматорска во Львов.

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, удалось эвакуировать 2694 мирных жителей. В частности, и из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

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