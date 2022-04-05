Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 5 апреля

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 5 апреля

Поезда направляются на запад страны.

"Укрзализныця" продолжает вывозить жителей из восточных регионов страны, страдающих обстрелами армии страны-агрессорки России.

Список поездов для эвакуации из Луганской и Донецкой областей на 5 апреля обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, во вторник из регионов отправятся четыре эвакуационных поезда.

Луганская область

Новозолотаровка

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Донецкая область

Краматорск

13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Как сообщалось, в Украине за 4 апреля всего эвакуировано 3376 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2405 человек. Из них из Мариуполя – 1553 человека. Также 805 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

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