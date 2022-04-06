Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 6 апреля

Поезда направляются на запад страны.
С начала войны, 24 февраля, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить жителей из восточных регионов страны, страдающих обстрелами армии страны-агрессорки России.
Список поездов для эвакуации из Луганской и Донецкой областей на 6 апреля обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В среду из регионов отправятся четыре бесплатных эвакуационных поезда.
Луганская область:
Новозолотаровка
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
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Донецкая область
Краматорск
- 13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 17:00 – 278/277 Краматорск – Львов.
К слову, в течение вторника, 5 апреля, от обстрелов оккупантов удалось спасти около 1200 жителей Луганской области.
Как сообщалось, в течение вторника, 5 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 3846 человек на свободную территорию Украины.