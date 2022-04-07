Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 7 апреля

Поезда направляются на запад страны.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.
Список поездов для эвакуации на четверг, 7 апреля, обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, сегодня в рейс отправятся четыре бесплатных эвакуационных поезда из Луганщины и Донетчины.
Луганская область
Новозолотаровка
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.
Донецкая область
Краматорск:
- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.
Как сообщалось, "Укрзализныця" за минувшие сутки, 6 апреля, эвакуировала 14 тысяч человек из четырех городов: Лозовой, Краматорска, Славянского и Барвенкового.