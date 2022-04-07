Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 7 апреля

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 7 апреля

Поезда направляются на запад страны.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.

Список поездов для эвакуации на четверг, 7 апреля, обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня в рейс отправятся четыре бесплатных эвакуационных поезда из Луганщины и Донетчины.

Луганская область

Новозолотаровка

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая.

Донецкая область

Краматорск:

10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" за минувшие сутки, 6 апреля, эвакуировала 14 тысяч человек из четырех городов: Лозовой, Краматорска, Славянского и Барвенкового.

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