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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 9 апреля

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Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 9 апреля

ТСН.ua

Поезда отправляются в западные области Украины.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские оккупанты сосредоточивают свои силы.

Список поездов для эвакуации на субботу, 9 апреля, опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

Покровск

Со станции отправятся следующие пассажирские и электропоезда:

  • Покровск-Тернополь 10:00;
  • Покровск – Львов 12:00;
  • Покровск – Черновцы 13:00;
  • Покровск – Чоп 16:00;
  • Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;
  • Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.

Славянск

Со станции отправляются в рейс поезда:

  • №45 Славянск – Ужгород 12:30
  • №273 Славянск – Черновцы 14:00
  • №275 Славянск – Тернополь 15:00
  • №277 Славянск – Львов 16:30

Кроме того, со станции Славянск будут отправлены два электропоезда по диспетчерскому расписанию.

Кроме того, в субботу, 9 апреля, отправится эвакуационный поезд из Луганской области, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00.

Далее идет пересадка к поездам в Донецкой области.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Сейчас известно о не менее полусотне погибших гражданских. Жертвами оккупантов стали и дети. Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, подписали "за детей Донбасса".

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