Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 9 апреля

Поезда отправляются в западные области Украины.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские оккупанты сосредоточивают свои силы.
Список поездов для эвакуации на субботу, 9 апреля, опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".
Покровск
Со станции отправятся следующие пассажирские и электропоезда:
- Покровск-Тернополь 10:00;
- Покровск – Львов 12:00;
- Покровск – Черновцы 13:00;
- Покровск – Чоп 16:00;
- Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;
- Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.
Славянск
Со станции отправляются в рейс поезда:
- №45 Славянск – Ужгород 12:30
- №273 Славянск – Черновцы 14:00
- №275 Славянск – Тернополь 15:00
- №277 Славянск – Львов 16:30
Кроме того, со станции Славянск будут отправлены два электропоезда по диспетчерскому расписанию.
Кроме того, в субботу, 9 апреля, отправится эвакуационный поезд из Луганской области, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00.
Далее идет пересадка к поездам в Донецкой области.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Сейчас известно о не менее полусотне погибших гражданских. Жертвами оккупантов стали и дети. Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, подписали "за детей Донбасса".
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