Эвакуация из Луганской области: 5 апреля удалось вывезти около 1,2 тыс. жителей

Меньше людей вывезли из Рубежного.

В течение вторника, 5 апреля, от обстрелов оккупантов удалось спасти около 1200 жителей Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также читайте Оккупанты принудительно вывозят на территорию РФ жителей оккупированного Изюма – Денисова

Из Северодонецка вывезено 235 жителей: 60 доставлены в поезд в Новозолотаровке, еще 175 — в Славянск.

Из Лисичанска выехали 622 человека: 205 — автобусами в Днепр, а 417 — поездом из Новозолотаровки.

Кроме того, эвакуировались 315 жителей Кременной и 15 – Рубежного. Кроме того, пять рубижан выехали на собственных машинах.

К слову, во вторник из Луганской и Донецкой областей отправляются четыре эвакуационных поезда: один — с Новозолотаровским, а три — из Краматорска.

К слову, на 5 апреля запланировано семь гуманитарных кридоров. В частности, из Мариуполя в Запорожье разрешено двигаться только на собственном транспорте, ведь оккупационные войска не допускают украинские автобусы. Только утром россияне разблокировали транспорт для эвакуации из города Мангуш в Бердянск, который сопровождают представители Международного комитета Красного креста.

Читайте также: