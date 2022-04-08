Эвакуация из Луганской области: 8 апреля запланировано пять гуманитарных коридоров

Эвакуация произойдет из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Горной общины.

"Укрзализныця" не прекращает вывозить население с территории Луганской и Донецкой областей, где оккупанты сосредотачивают свои силы в более безопасные регионы страны.

Список поездов для эвакуации на пятницу, 8 апреля, опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По информации "Укрзализныци", ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00.

Далее – пересадка к поездам в Донецкой области.

В пятницу гуманитарных коридоров будет пять: из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасного, Горного общества.

Как сообщалось, в Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но им это не удается. Пока попытки наступления неудачные, а потому оккупанты страны-агрессора выполняют "свой любимый план — просто стряпают по всем городам".

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