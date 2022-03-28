Эвакуация из Луганской области: список поездов на 28 марта

Поезда имеют рейс на запад страны.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны.
График поездов для эвакуации на понедельник, 28 марта, обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Эвакуационный поезд из Луганской области:
Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00.
Эвакуация для жителей Северодонецка запланирована у городского Дворца культуры в 10:00.
"Патрульные задействованы в организации подвоза людей с укрытий к месту сбора. Просьба к волонтерам присоединиться к подвозу", — подчеркнул глава ОВА.
После этого людей пересадят в поезда в Донецкой области. Оттуда они отправятся на запад страны.
К слову, благодаря гумкоридору 27 марта из Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.
Как сообщалось, в воскресенье, 27 марта, работали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Удалось эвакуировать 1099 человек. В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте в сутки добрались 586 человек.