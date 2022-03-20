Эвакуация из пострадавших от войны регионов: список поездов из Донецкой области на 20 марта

Эвакуация из пострадавших от войны регионов: список поездов из Донецкой области на 20 марта

Поезда имеют рейсы на запад страны.

"Укрзализныця" с начала войны не прекращает эвакуацию жителей из наиболее пострадавших от боевых действий регионов, в том числе из восточных областей.

Расписание поездов для эвакуации с железнодорожных станций Донецкой области на 20 марта опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Станция Славянск:

поезд № 45/46 Ужгород – Лозовая (возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

поезд № 267/266 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

поезд № 269/268 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

поезд № 138/137 Хмельницкий – Лозовая (возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

поезд № 92/91 Одесса – Лозовая (возможно продолжение курсирования по ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

поезд № 142/141 Львов – Лозовая (время прибытия уточняется).

Как сообщалось, с начала войны Российской Федерации в Украине "Укрзалізниця" эвакуировала 2,5 миллиона граждан из самых горячих точек нашей страны в более безопасные западные регионы. За границу было эвакуировано около 300 тысяч человек.

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