Эвакуация из пострадавших от войны регионов: список поездов из Донецкой области на 21 марта

Эвакуация из пострадавших от войны регионов: список поездов из Донецкой области на 21 марта

Поезда имеют рейсы на запад страны.

"Укрзалізниця" с начала войны не прекращает эвакуацию людей из пострадавших от боевых действий регионов, в том числе из восточных областей.

Расписание поездов для эвакуации с железнодорожных станций Донецкой области на 21 марта опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Станция Славянск:

поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;

поезд № 271/270 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

поезд № 273/272 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;

поезд № 142/141 Лозовая – Львов (время отправления уточняется).

Как сообщалось, с начала войны Российской Федерации в Украине "Укрзалізниця" эвакуировала 2,5 миллиона граждан из самых горячих точек нашей страны в более безопасные западные регионы. За границу было эвакуировано около 300 тысяч человек.

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