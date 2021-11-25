Эвакуация людей, густой дым и пострадавшие: в Днепре сгорела крыша многоэтажки (фото)

Эвакуация людей, густой дым и пострадавшие: в Днепре сгорела крыша многоэтажки (фото)

Что именно стало причиной возникновения огня, сейчас неизвестно.

В Днепре днем 25 ноября произошел масштабный пожар: горела крыша многоэтажки. В результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, пожар произошел в одной из многоэтажек на Слобожанском проспекте. По словам местных жителей, перед тем, как появилось пламя, они услышали хлопок.

11 жителей дома, в том числе троих детей, с помощью лестницы эвакуировали спасатели. Огонь распространился на площадь в 200 "квадратов". Дым от пожара был виден из разных уголков города.

"В результате пожара один человек получил травмы и был госпитализирован в больницу. К тушению привлекались 30 человек и семь единиц техники ГСЧС", — подчеркнули в ГСЧС Украины.

Что именно стало причиной возникновения огня, сейчас неизвестно. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители.

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