Эвакуация людей с Сумщины: опубликованы фото, от которых сжимается сердце

Зеленым коридором выехали 1453 автомобилей и 113 автобусов.
С Сумщины 12 марта 2022 года "зеленым коридором" выехало 1453 автомобиля — 5729 граждан, 113 автобусов — 4343 граждан, 1 микроавтобус — 10 граждан.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и обнародовал фото, от которых сжимается сердце.
Среди выехавших людей:
▪️м. Сумы — 1154 авто (4516 граждан),
95 автобусов (3780 граждан)
▪️м. Лебедин — 28 авто (83 гражданина),
4 автобуса (52 гражданина)
▪️м. Конотоп — 115 авто (550 граждан),
7 автобусов (210 граждан)
▪️с. В.Писаревка — 2 авто (4 гражданина),
4 автобуса (80 граждан)
▪️с. Краснополье — 10 авто (30 граждан)
▪️м. Тростянец — 144 авто (546 граждан),
3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка),
1 микроавтобус (10 граждан).
Напомним, россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области. Погибли семь человек, среди них один ребенок.
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