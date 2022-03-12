Эвакуация людей с Сумщины: опубликованы фото, от которых сжимается сердце

Эвакуация людей с Сумщины: опубликованы фото, от которых сжимается сердце

Зеленым коридором выехали 1453 автомобилей и 113 автобусов.

С Сумщины 12 марта 2022 года "зеленым коридором" выехало 1453 автомобиля — 5729 граждан, 113 автобусов — 4343 граждан, 1 микроавтобус — 10 граждан.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и обнародовал фото, от которых сжимается сердце.

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Среди выехавших людей:

▪️м. Сумы — 1154 авто (4516 граждан),

95 автобусов (3780 граждан)

▪️м. Лебедин — 28 авто (83 гражданина),

4 автобуса (52 гражданина)

▪️м. Конотоп — 115 авто (550 граждан),

7 автобусов (210 граждан)

▪️с. В.Писаревка — 2 авто (4 гражданина),

4 автобуса (80 граждан)

▪️с. Краснополье — 10 авто (30 граждан)

▪️м. Тростянец — 144 авто (546 граждан),

3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка),

1 микроавтобус (10 граждан).

Напомним, россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области. Погибли семь человек, среди них один ребенок.

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