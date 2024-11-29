Эвакуация на грани безумия: почему люди отказываются уезжать из Курахово и прячут детей

Российские оккупанты активно разворачивают наступление на Курахово и закрепляются на его окрестностях. Несмотря на то, что в городе до сих пор остаются гражданские.

Почему жители Курахово сообщаются от эвакуации, говорится в сюжете "Громадського".

В Курахово до полномасштабного вторжения проживало около 18 тысяч человек. Сейчас там остаются около 800 гражданских.

"Сейчас все живое выбивается "мавиками" – "мавики" со сбросом, FPV со сбросом. РСЗО работает крепко кассетными боеприпасами. Какие-то непонятные дроны. Вчера сбросами мужчины и женщины начал добивать дрон", – рассказывает Василий Пипа, кураховский полицейский, который помогает местным эвакуироваться.

13 ноября россияне сожгли эвакуационный автомобиль, которым полицейские вывозили гражданских.

"Эвакуация из города Курахово происходит на грани безумия. Но она того стоит. Полицейские, как и парамедики, отрабатывают на все сто. Каждый день раненые, каждый день эвакуация", – говорит Василий Пипа.

Эвакуация ребенка

Съемочная группа издания побывала в селе Дачное возле Курахово и пообщалась с местными, почему те не хотят уезжать.

Наталья прятала своего сына от полицейских и уверяла, что ребенка уже вывезли.

Полицейский: Я пришел, чтобы вам помочь

Мать ребенка Чем?

Полицейский: Да чем угодно. Если нет денег, вам оформят материальную помощь – 10800 грн.

Мать ребенка: И сколько мне хватит этих средств.

Полицейский: А на сколько вам хватит нервов, если с ребенком что-нибудь случится.

В конце концов женщина соглашается на эвакуацию. Мальчик рассказывает, что они почти все время сидели в сыром подвале, потому что были постоянные обстрелы. "За себя и за маму было страшно", – признается мальчик.

"Мне уже кто-нибудь да будет"

Еще одна женщина по имени Ольга, отправившая на эвакуацию 90-летнюю мать к родственникам на Полтавщину, решает остаться. Взгляды ее мягко говоря, далеки от патриотизма.

"Куда ехать? Нас, донецких, нигде не любят. Унижают с 2014 года. Мне уже кто-нибудь", – отвечает она на реплику, что россияне уже вошли в Курахово.

"Я возьму метлу и буду заметать. Мы никому не нужны. Ни Украине, ни этим (россиянам. – Ред.). Когда это закончится. Так говорят, что они (россияне – Ред.) пойдут на Днепр и на Харьков. И что делать, куда ехать. Выжжена земля", – отмечает Ольга, работавшая учительницей в селе Дачное Кураховской громады.

В то же время, не скажешь, что женщина – стороница России: "Если россияне считают, что это – их территория, чего они бомбят. Зачем бомбить?".

Под оккупацией женщина жить не боится, потому что считает, что ее как простую жительницу, оккупанты трогать не будут: "Что с меня взять".

Чего люди не уезжают: мнение полицейского

"Некоторые уже уезжали и вернулись. У некоторых нет материальной возможности. Люди социально незащищены, не имеют материальной поддержки. Еще те, у которых есть какие-то родственники, могут к ним уехать. Но основная масса людей такой возможности не имеет", — говорит полицейский Виктор Коровко.

Фото: Громадське

Сам он тоже из Курахово, и показывает журналистам фото, что от его квартиры остались развалины. С грустью в голосе полицейский признает, что его родное Курахово скоро постигнет судьба Марьинки и других городов-руин.

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