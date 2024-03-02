Эвакуация раненых с поля боя: в Украине рассказали о новых разработках (фото)

Украинские военные говорят, что такие системы помогут беречь жизнь воинов.

В Украине тестируются роботизированные платформы для эвакуации раненых с поля боя. Это поможет сохранить жизнь другим бойцам.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Украинские конструкторы на полигоне показали боевым медикам свои разработки роботизированных платформ для эвакуации раненых с поля боя. Свои изделия представили такие компании: Terra Traverse, "Роботизированные комплексы", Keep Robotics, Trident Technologies, НПП "Украинские беспилотные технологии", Tencore и еще одна неназванная компания.

Эти платформы находятся на разных стадиях испытаний, однако одна из разработок уже получила допуск к эксплуатации.

Старший лейтенант роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка, который присутствовал на испытаниях, рассказал, что такие платформы помогут сохранить жизнь украинским защитникам. Он вспомнил случай, когда они эвакуировали раненого, то все закончилось тем, что количество травмированных возросло.

Напомним, в ВСУ назвали опасное оружие, благодаря которому оккупанты продвинулись на фронте.

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