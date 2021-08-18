Эвакуация украинцев из Афганистана: военно-транспортный самолет не смог приземлиться в Кабуле

Эвакуация украинцев из Афганистана: военно-транспортный самолет не смог приземлиться в Кабуле

Украинский самолет Ил-76МД ждет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула.

В среду, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул ( Афганистан ) с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как уточнили в сообщении, самолет, принадлежащий к 25-й бригаде транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ, сейчас находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения вопросов безопасности полета и разрешения на эвакуацию.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой", — сообщили военные.

Чтобы осуществить безопасную эвакуацию, нужно также разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 153 украинца, которые находятся в Афганистане, связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

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