Эвакуация в Сумской области: из 19 населенных пунктов выехали все жители

По состоянию на начало декабря 2023 г. количество эвакуированного населения – 3 679 человек.

В Сумской области из 19 населённых пунктов в 5-километровой зоне от границы с РФ полностью эвакуировали население.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Эти населенные пункты расположены в Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Эсманьской громадах.

В общей сложности подлежат эвакуации жители из населенных пунктов 5-километровой зоны в 15 общинах на территории четырех районов (Конотопский, Ахтырский, Сумский, Шосткинский).

Речь идет о таких громадах: Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Глуховская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская, Эсманьская.

Общая численность подлежащих эвакуации составляет 12 689 человек, в том числе 712 детей.

По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения – 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области.

Напомним, что в июле 2023 года в Сумской ОВА заявили, что власти эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией общинах Сумской области.

Позже руководитель ОВА уточнил, что принудительной эвакуации не будет.

Напомним, что населенные пункты Сумщины, расположенные вблизи границы с РФ, регулярно подвергаются преступным обстрелам со стороны России. Как и прифронтовые города востока и юга, их враг просто стирает с лица земли. Кроме того, приграничные районы Сумщины терроризируют российские ДРГ.

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