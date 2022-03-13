Эвакуация в Волновахском районе: из Угледара вывезли более 160 человек, среди них 48 – дети (фото)

Эвакуация в Волновахском районе: из Угледара вывезли более 160 человек, среди них 48 – дети (фото)

Также за два дня властям удалось эвакуировать более двух десятков детей и людей с инвалидностью.

Сегодня, 13 марта, из города Угледара Волновахского района Донецкой области эвакуировали 162 человека, среди них – 48 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Продолжаем эвакуацию мирного населения там, где это возможно. Кроме того, за вчера и сегодня мы эвакуировали воспитанников Дружковского детского дома-интерната. Это 193 человека: 121 ребенок и 72 человека с инвалидностью. Среди детей 77 детей сирот и детей, лишенных родительской опеки", – сообщил он.

Еще 75 детей увезли из Краматорского детского дома "Антошка".

Напомним, в Донецкой ОГА заявили, что город Волноваха в Донецкой области фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.

Волновахский район насчитывал более 100 тысяч населения.