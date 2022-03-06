Эвакуацию мирного населения "зеленым" коридором из Мариуполя подтвердили в ЦПИ при СНБО Украины

Эвакуацию мирного населения "зеленым" коридором из Мариуполя подтвердили в ЦПИ при СНБО Украины

С 10.00 до 21.00 в городе установлен режим тишины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил данные Донецкой областной военно-гражданской администрации по эвакуации мирного населения.

Сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 в городе установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный коридор пролегает по следующему маршруту: Мариуполь — Портовское — Мангуш — Республика — Розовка — Бильмак — Роды — Орехов — Запорожье

Локации для сбора людей предоставлены:

СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53),

Драматический театр (Театральная площадь, 1),

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами)

В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Добавим, что передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально.