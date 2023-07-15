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Эвакуатор столкнулся с локомотивом: что известно о смертельном ДТП в Одесской области

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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267
Время на прочтение
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Эвакуатор столкнулся с локомотивом: что известно о смертельном ДТП в Одесской области

Стан евакуатора / Фото Головного управління Національної поліції в Одеській області

К сожалению, в результате аварии есть погибшие.

Вчера, 14 июля, около 23 часов на железнодорожном переезде в селе Кулевча произошло ДТП с участием локомотива и эвакуатора.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Подробнее об аварии

Предварительно 55-летний машинист маневрового локомотива столкнулся с эвакуатором, загруженным автомобилем "Lexus". Его 67-летний водитель пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель эвакуатора и его 62-летний пассажир погибли. Машинист локомотива не пострадал", – говорится в сообщении.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Недавно в Одесской области, между селами Подгорное и Карналеевка, внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли 4 человека, в частности – ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
267
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