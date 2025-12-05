Эвакуация из Донетчины: через две недели в безопасные регионы расселили почти 90 человек

Эвакуация / © Associated Press

Реклама

За последние две недели из Донецкой области эвакуировали и бесплатно расселили около 90 человек в безопасных регионах Украины. Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг Департамента соцзащиты населения Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский во время онлайн-брифинга, пишет Укринформ .

По словам чиновника, люди были расселены в Одесской, Львовской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Отдельно семьи с детьми направляли в шелтеры благотворительной организации Save Ukraine в Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Пожарский отметил, что все перемещения происходили в тесном сотрудничестве с партнерами, в том числе с Укрзализныцей, и при поддержке более 30 благотворительных организаций, помогающих с эвакуацией.

Реклама

«Эвакуация продолжается. Призываем людей обращаться в свои военные администрации и не подвергаться опасности, потому что места для расселения есть», — подчеркнул он.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения из подконтрольной Украине части Донбасса эвакуировали более 1 млн 317,6 тыс. гражданских, среди них более 201,7 тыс. детей и 47,3 тыс. человек с инвалидностью.

По состоянию на 3 декабря 2025 г. на подконтрольной территории области остаются 196,2 тыс. гражданских жителей.

Напомним, командир "Волков Да Винчи" предупредил об угрозе для еще одной области . По его словам, враг достиг "существенного прорыва" и пробивается в Днепропетровщину.