Эвакуация из Олешков

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Состоялась гуманитарная операция — эвакуация жителей оккупированных Олешков Херсонской области. В субботу, 31 октября, сотни людей вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, во время режима тишины на Херсонском направлении удалось разминировать дороги до Олешков и доставить туда гуманитарные грузы.

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«Люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и окружающей общины. По состоянию на данный момент украинские граждане пересекли границу Украины в Черниговской области», — сообщил глава государства.

Зеленский отметил важность слаженной работы правительственных структур, областных и местных властей, чтобы помочь эвакуированным адаптироваться. Также Украина рассчитывает сохранить гуманитарный доступ к Олешкам.

Президент поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество, Силы обороны — за обеспечение безопасности гуманитарной операции, а омбудсмана Дмитрия Лубинца и его команду — за реализацию миссии.

«Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и последующие деэскалационные шаги и реальное приближение к миру», — подчеркнул украинский лидер.

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Эвакуация из Олешков

Вчера днем колонна с жителями Олешков покинула город. Для эвакуации более 750 человек привлекли 25 автобусов. Заметим, в четыре раза больше жителей захотели эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, чем в Россию. В то же время, по имеющейся информации, несколько сотен жителей остались в оккупированном городе, несмотря на значительные разрушения и отсутствие газа, электроэнергии и водоснабжения.

Заметим, что людям доставили гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, питьевую воду, средства гигиены и горючее для генераторов.

Украинская делегация, участвовавшая в организации гуманитарного коридора, сопровождала людей в российскую Анапу. Оттуда представителей и эвакуированных доставили четырьмя самолетами в Гомель в Беларуси, а уже оттуда отправились автобусами в Украину.

Эвакуация жителей Олешек в Украину. / © ВВС

Перемирие в Олешках — что известно

В ночь на 27 октября в 03:00 в оккупированных Олешках официально ввели режим тишины. Он продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

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Впоследствии Украина и Россия подтвердили начало перемирия, которого удалось добиться по инициативе первой леди США Мелании Трамп. Спустя 80 часов после начала локального прекращения огня она заявила, что люди готовятся к эвакуации. По ее словам, гуманитарные мероприятия проходят благодаря договоренностям между Киевом и Москвой.

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