Разрушения в оккупированных Олешках по состоянию на 28 октября / © Associated Press

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На сегодняшний день остается открытым вопрос безопасности и дальнейшего маршрута эвакуированных из оккупированных Олешек через Россию и Беларусь на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, армия РФ может воспользоваться прекращением огня для возобновления своих сил на Херсонщине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец и российская уполномоченная по правам человека Яна Лантратова 28 октября заявили, что в течение первых 30 часов после начала действия договоренности о прекращении огня в Олешках не было зафиксировано ее нарушений. Режим вступил в силу утром 27 октября.

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Первая леди США Мелания Трамп 27 октября отметила, что договоренность предусматривает ограниченное прекращение огня также в ряде других, не названных ею районах Херсонщины. Это должно обеспечить безопасное передвижение гуманитарных конвоев. В то же время, источники BBC сообщили, что режим прекращения огня фактически распространяется на всю Херсонскую область.

Эвакуация из Олешек через Россию и Беларусь

На следующий день Fox News обнародовал фотографии документа с условиями договоренности. Из них следует, что 31 октября украинская делегация и жители Олешек, желающие эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, должны отправиться в Анапу Краснодарского края РФ. Оттуда их планируют доставить в Гомель в Беларуси.

В то же время, обнародованная Fox News часть договоренности не содержит информации о том, как по прибытии в Беларусь эвакуированные жители Олешек и украинская делегация смогут попасть на территорию Украины, которая находится под контролем украинского правительства.

Как армия РФ может воспользоваться прекращением огня на Херсонщине

Из фотографий документа с условиями прекращения огня следует, что ответственность за его соблюдение возложена на российскую группировку войск «Днепр». 27 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил эту группировку и провел встречу с его командующим генерал-полковником Михаилом Теплинским. По данным Минобороны, основной темой их разговора было использование российских беспилотных систем в этом районе.

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В то же время, как отметили аналитики ISW, российские военные могут воспользоваться ограниченным режимом прекращения огня для пополнения и восстановления своих сил в Херсонской области.

Также нет четкой информации о том, как российские власти будут обращаться с украинцами, которых эвакуируют из Олешек. В частности, неизвестно, будут ли у них действительно свободный выбор без принуждения по возвращению на свободную территорию Украины.

Эвакуация из Олешек — последние новости

Напомним, по информации Fox News со ссылкой на документы, Украина и Россия подписали в Беларуси договоренность о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области (не реже раза в месяц) при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Первым этапом стала миссия в оккупированных Олешках. Она предусматривает локальный режим тишины, разминирование, доставку продуктов, воды и медикаментов, допуск врачей, а также безопасный выезд гражданских.

Мелания Трамп сообщила, что в Олешки отправились четверо американских журналистов из Newsmax. Они будут работать совместно с российскими и украинскими гуманитарными лидерами как нейтральные наблюдатели, чтобы независимо документировать гуманитарную миссию.

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