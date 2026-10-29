Омбудсман Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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Украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешек. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и впоследствии подтвердил сам омбудсман.

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По словам нардепа, в направлении Олешек в четверг выехала украинская делегация во главе с Лубинцом.

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«Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появляется связь. Берегите себя, ребята», — говорится в кратком заявлении Арахамии.

«Подтверждаю: я вместе с украинской делегацией отправился в направлении Олешек для реализации гуманитарной миссии», — написал Лубинец в Сети.

По его словам, планируется доставить гуманитарную помощь жителям, которые остаются в городе, а также пройдет работа над созданием условий для безопасного выезда людей.

«Сосредоточены на главном — сделать все возможное для людей, ожидающих помощи», — подчеркнул омбудсман.

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Гуманитарная операция в Олешках — последние новости

Напомним, первая леди США Мелания Трамп сообщила, что четверо американских журналистов с телеканала Newsmax будут работать в Олешках как нейтральные наблюдатели. Они будут независимо документировать ход гуманитарной миссии.

29 октября Лубинец сообщил, что в Олешках уже 54 часа продолжается согласованный режим тишины без нарушений. Специалисты успешно проводят разминирование маршрутов, формируют гуманитарный груз для доставки горожанам и готовят безопасный выезд гражданских.

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