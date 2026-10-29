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Эвакуация из Олешек: туда отправилась украинская делегация с Лубинцом — какие планы (обновлено)
В частности, Дмитрий Лубинец анонсировал работу по созданию условий для безопасного выезда жителей Олешек.
Украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешек. Подробности о ходе операции будут сообщать по мере появления связи.
Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и впоследствии подтвердил сам омбудсман.
По словам нардепа, в направлении Олешек в четверг выехала украинская делегация во главе с Лубинцом.
«Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появляется связь. Берегите себя, ребята», — говорится в кратком заявлении Арахамии.
«Подтверждаю: я вместе с украинской делегацией отправился в направлении Олешек для реализации гуманитарной миссии», — написал Лубинец в Сети.
По его словам, планируется доставить гуманитарную помощь жителям, которые остаются в городе, а также пройдет работа над созданием условий для безопасного выезда людей.
«Сосредоточены на главном — сделать все возможное для людей, ожидающих помощи», — подчеркнул омбудсман.
Гуманитарная операция в Олешках — последние новости
Напомним, первая леди США Мелания Трамп сообщила, что четверо американских журналистов с телеканала Newsmax будут работать в Олешках как нейтральные наблюдатели. Они будут независимо документировать ход гуманитарной миссии.
29 октября Лубинец сообщил, что в Олешках уже 54 часа продолжается согласованный режим тишины без нарушений. Специалисты успешно проводят разминирование маршрутов, формируют гуманитарный груз для доставки горожанам и готовят безопасный выезд гражданских.