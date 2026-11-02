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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Эвакуация из Олешков: Лубинец назвал три категории горожан и что они хотели

В течение периода затишья стороны придерживались взятых на себя обязательств. Это позволило помочь жителям города и организовать безопасный выезд для нуждающихся.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, завершился. За это время украинской стороне удалось доставить гуманитарную помощь местным жителям и вывезти из гражданских граждан, которые хотели эвакуироваться.

О результатах спецоперации во время пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«У нас есть подтверждение, что и Российская Федерация, и Украина выполнили все взятые на себя обязательства в рамках этой гуманитарной миссии. Я со своей стороны хочу подчеркнуть, что именно Украина выступала с инициативой поиска любого формата для того, чтобы спасти наших граждан. Следующий шаг — это разминирование логистического маршрута дороги до Олешков. Так получилось, что есть три категории граждан, которые просили об отдельном виде помощи. Первая — граждане, которые захотели остаться в Олешках физически. Для этой категории мы привезли достаточно большую гуманитарную помощь. Следующая категория граждан, которые попросили помочь им уехать из Олешек и физически приехать в Украину.

И третья категория — граждане, попросившие о помощи уехать и остаться на территории, которую контролирует Российская Федерация. Это и временно оккупированные территории Украины и сама территория Российской Федерации», — сказал он.

Эвакуация из Олешков — что известно

31 октября украинцы из Олешков пересекли белорусско-украинскую границу на Черниговщине. Их вывезли из оккупированного россиянами города. Сначала их везли автобусами в российскую Анапу, оттуда самолетами — в Беларусь, а затем — автобусами в Украину.

Эта гуманитарная операция стала возможной благодаря временному прекращению огня в районе Олешек. Она заняла почти сутки.

Это была первая с начала войны совместная миссия России и Украины. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными.

Ни одна из сторон не сообщила о нарушении после вступления в силу перемирия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует аналогичных спецопераций. Олешки — это исключение.

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