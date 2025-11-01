Эвакуация из прифронтовых регионов: за 5 месяцев спасены более 121 тысячи человек

Эвакуация / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

С прифронтовых территорий Украины продолжается эвакуация гражданского населения в более безопасные области. По данным Министерства развития общин и территорий по состоянию на 31 октября 2025 года, из опасных регионов эвакуировано более 121,5 тысяч человек, среди которых около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи человек с ограниченной мобильностью.

Наибольшее количество людей вывезено из Донецкой области - более 84 тысяч человек, среди них 9,2 тыс. детей. В Днепропетровской области эвакуировано более 23,9 тыс., в Харьковской – более 5,1 тыс., в Сумской – более 4,1 тыс., в Херсонской – более 3,4 тыс., а в Запорожской – около 800 человек.

В Украине функционирует 20 транзитных центров. Больше всего - в Днепропетровской области (8 центров), а также в Сумской (5), Харьковской (2), Волынской (3), Николаевской (1) и Запорожской (1).

В этих пунктах эвакуированные получают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, возобновляют документы и оформляют выплаты.

С начала августа 2024 транзитный пункт в Павлограде принял почти 36 тысяч человек, в Лозовой - более 10 тысяч, а в Волосском - более 4,7 тысячи.

После эвакуации люди могут пользоваться бесплатными местами временного пребывания (МТП). В Украине действует 1111 таких пунктов с общим количеством более 80,5 тыс. койко-мест, из которых 7,8 тыс. — свободны. Для лиц с инвалидностью создано более 3,4 тыс. мест, в настоящее время доступна 81 свободная позиция.

Больше МТП в Днепропетровской (135), Закарпатской (111), Харьковской (78), Кировоградской (77), Львовской (68), Полтавской (64), Черновицкой (63), Винницкой и Ивано-Франковской (по 60), Ровенской (58) и Хмельницкой (57) областях.

Эвакуация осуществляется во взаимодействии между ГСЧС, Нацполицией, местными общинами, волонтерами и международными партнерами. На прифронтовых территориях действуют специальные подразделения - Феникс (ГСЧС) и Белый ангел (Нацполиция), оснащенные бронированными машинами и медицинским оборудованием.

Министерство социальной политики совместно с общинами также организует перевозку маломобильных граждан в больницы и спецучреждения.

Главной целью остается обеспечение надлежащих условий для уязвимых категорий населения и расширение сети пунктов временного размещения в безопасных регионах Украины.

