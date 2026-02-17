Эвакуация на польско-украинской границе: что произошло на пункте пропуска

КПП. / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На пограничном польско-украинском переходе в Долгобычево в Люблинском воеводстве, граничащем с селом Угринов во Львовской области, произошла эвакуация путешественников. У одного из туристов обнаружили гранату.

Об этом сообщило командование Воеводской пожарной службы в Люблине, сообщает PAP и RMF24.

По словам очередного командования Лукаш Хомчинского, пограничники обнаружили у пассажира, пересекавшего границу в Долгобычеве, гранату. Из одного здания КПП было эвакуировано 19 человек.

«Это 14 посторонних, три сотрудника таможенной службы и два сотрудника пограничной службы», — подчеркнул дежурный.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило после пяти часов. Полиция будет расследовать это дело.

Как сообщалось, на границе с Румынией на КПП Солотвино — Сигету-Мармацией ввели ограничения. С 16 февраля до 3 апреля в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств временно не будет осуществляться. Ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.