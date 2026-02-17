- Дата публикации
Эвакуация на польско-украинской границе: что произошло на пункте пропуска
Тревожный инцидент произошел на пункте пропуска «Долгобычев-Угринов».
На пограничном польско-украинском переходе в Долгобычево в Люблинском воеводстве, граничащем с селом Угринов во Львовской области, произошла эвакуация путешественников. У одного из туристов обнаружили гранату.
Об этом сообщило командование Воеводской пожарной службы в Люблине, сообщает PAP и RMF24.
По словам очередного командования Лукаш Хомчинского, пограничники обнаружили у пассажира, пересекавшего границу в Долгобычеве, гранату. Из одного здания КПП было эвакуировано 19 человек.
«Это 14 посторонних, три сотрудника таможенной службы и два сотрудника пограничной службы», — подчеркнул дежурный.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило после пяти часов. Полиция будет расследовать это дело.
