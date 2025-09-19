Эвакуация очень усложнена: стало известно, сколько людей еще остается в Купянске

Обстрелы Купянская / © Олег Синєгубов

В Купянске на сегодня остается несколько более 800 человек. Ситуация критическая.

Об этом рассказал глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

«Но то же можно говорить и о селах, которые приближены к городу. Эвакуация на сегодняшний день существенно усложнена, потому что вывозить приходится в достаточно тяжелых и опасных условиях», — сообщил глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

Он добавил, что, по подсчетам РГА, в городе остается более 800 человек. Но цифра может быть неточной.

«Последнее время тяжело вести статистику. Есть люди, которые уезжают самостоятельно. Существенно увеличивается количество раненых», - заключил Канашевич.

Напомним, информация о том, что российские кафиры добрались до центра Купянска, не соответствует действительности. Это банальная дезинформация, цель которой посеять панику среди людей. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.

Так, ВСУ повредили и затопили газопроводную трубу, по которой россияне переправляли своих солдат в город, и теперь диверсанты пытаются пересекать реку Оскол на плотах и лодках.

«Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка», — отметил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский.