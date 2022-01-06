Эвакуировали людей и выключили электроэнергию: в Тернопольской области перевернулся бензовоз (фото)

В результате аварии разгерметизировалась цистерна и горючее вылилось на дрогу.
В среду, 5 января, на автодороге М-19 "Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече", в поселке Нагорянка Чертковского района Тернопольской области перевернулась седельная автоцистерна с бензином. Авария произошла около 20:00.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
В результате аварии произошла разгерметизация цистерны, из которой вылилось горючее на обочину автодороги.
"С целью предотвращения возникновения пожара и взрыва создана пенная подушка и выполнено обваливание из песка для ограничения растекания горючего", — рассказали чрезвычайники.
Из-за этого из восьми близстоящих домов эвакуировали жителей и к близлежащим улицам выключили электроснабжение.
Горючее из бензвоза перекачали в резервную автоцистерну.
Всего на месте происшествия работало 20 спасателей и 4 единицы специальной техники службы спасения.
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