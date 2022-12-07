Эвакуировали раненых из Мариуполя и обороняли Херсон: кому Зеленский вручил ордена "Золотой звезды"

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим, боевые знамена командирам воинских частей, почетные наименования и ленты почетного отличия президента «За мужество и отвагу».

Об этом говорится в сообщении главы государства.

Президент отметил, что тысячи украинцев отдали свои жизни, чтобы наступил день, когда на украинской земле не останется ни одного оккупанта и когда все наши люди снова будут свободными.

Присутствующие почтили минутой молчания память каждого и каждого, кто погиб на поле боя ради нашей страны и чья жизнь стала частью героической истории смелости Украины.

Глава государства пожелал всем присутствующим победы, которой заслуживают они и весь украинский народ.

«Все наши родители, наши дети заслуживают, наше государство и история заслуживают наконец-то одержать победу», – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский вручил орден «Золотая Звезда» Герою Украины майору Евгению Соловьеву, командиру экипажа вертолета Ми-8, который с 24 февраля принимает непосредственное участие в защите Украины от вторжения Российской Федерации. В конце марта совершал боевой полет и десантирование войск и груза в заблокированный город Мариуполь и эвакуацию раненых защитников. На обратном пути вертолет Евгения Соловьева попал под вражеский обстрел, был поражен ПЗРК и потерял один двигатель. Маневрируя на предельно малой высоте и огибая рельеф местности, экипаж Ми-8 совершил опасный полет над территорией противника в аэродром посадки на одном рабочем двигателе. Евгений Соловьев также принимал участие в специальной операции под руководством ГУР Минобороны Украины по возвращению под контроль Украины о. Змеиный.

Высочайшую государственную награду с вручением «Золотой Звезды» из рук главы государства получил старший лейтенант Дмитрий Чавалах. Когда ночью 24 февраля 2022 года российские войска совершили наступление в направлении Херсона, подразделение под командованием лейтенанта отбивало около города Антоновский мост протяженностью 5 км, уничтожая вражескую технику вместе с личным составом. Несмотря на артиллерийские обстрелы, лично пытался не допустить прорыв противника и принял решение закрепиться у моста, чтобы прикрыть отход наших подразделений. Там был тяжело ранен выстрелом вражеского снайпера.

Звание Героя Украины с вручением ордена получил капитан Владимир Черный. Его парашютно-десантная рота в конце февраля 2022 года, прибыв в район выполнения задач в Волновахе Донецкой области, сразу вступила в бой с врагом. Своими умелыми действиями военнослужащие роты уничтожили технику и личный состав противника и взяли в плен пятерых вражеских солдат. В бою Владимир Черный продемонстрировал подчиненным пример мужества и высокого профессионализма.

Кроме того, Президент Украины вручил орден «Золотая Звезда» родным подполковника Вячеслава Ерко, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. В первый день полномасштабного вторжения РФ подполковник обеспечил вывод из-под вражеского удара авиационной эскадрильи, чем спас от уничтожения семь боевых самолетов. В этот же день пять из них вступили в воздушное сражение против 12 самолетов и восьми вертолетов России, которые направлялись, чтобы нанести удар по Киеву. В бою Вячеслав Ерко подбил самолет Су-25 и два вражеских вертолета Ми-24. В очередной попытке врага атаковать столицу с воздуха подполковник уничтожил еще один российский Су-35. Однако самолет Вячеслава Йерка также поразила ракета. Он успел катапультироваться, однако российские лётчики, нарушив все правила ведения вооруженной борьбы, расстреляли его в воздухе.

Глава государства также передал орден жене и матери погибшего Героя Украины старшего лейтенанта Дениса Максишко, с 24 февраля неоднократно успешно выполнявшего боевые задания. 14 марта в районе населенного пункта Прибугской Николаевской области в условиях постоянных вражеских обстрелов из артиллерии и авиации подразделение под руководством Дениса Максишко нанесло мощное огневое поражение по позициям захватчиков, в результате чего населенный пункт был освобожден от оккупантов. Но при перемещении в район запасных огневых позиций старший лейтенант попал под массированный артобстрел и героически погиб, защищая личный состав подразделения.

«Золотую Звезду» Президент вручил семье Героя Украины майора Степана Тарабалки, погибшего 13 марта в воздушном бою во время отражения массированного авиационного удара. Майор совершил самостоятельный поиск и вступил в дальнее ракетное сражение с истребителями противника. Своими решительными действиями Герой не допустил выход врага в район Житомира, что позволило предотвратить нанесение авиационного удара со стороны противника.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил награду президента Украины «Крест боевых заслуг». Среди отмеченных высшей военной награды — командир 39-го зенитного ракетного полка полковник Константин Заиченко. С начала полномасштабных боевых действий полк под его руководством уничтожил четыре вражеских самолета Су-30, три вертолета, две крылатые ракеты и более 230 БПЛА. В общей сложности его формирование обезвредило 241 средство воздушного нападения противника. Также полковник сумел собрать и возобновить работу подразделений РЭБ, которые вместе с огневыми средствами обеспечили надежное прикрытие от воздушных атак подразделений Сухопутных войск на направлениях Счастье, Северодонецк, Кременная, Рубежное, Попасная, Изюм, Северск.

Награду из рук президента получил младший сержант Дмитрий Казиков, который неоднократно демонстрировал пример мужественного и бесстрашного морского пехотинца как в боях с враждебными силами, так и во время ликвидации последствий обстрелов, оказывая помощь гражданским. Также он производил эвакуацию военнослужащего из-под плотного огня на поле боя.

Отмечен «Крестом боевых заслуг» и командир разведывательной роты капитан Богдан Копчатов, который был среди первых встретивших врага на Крымском перешейке. После тяжелых боев по н. г. Чаплинка капитан взял в подчинение взвод морских пехотинцев, которые в бою потеряли командира, и вместе с ними вышел из района для перегруппировки, руководил выводом сил и средств из окружения. В составе разведывательного отряда Богдан Копчатов продолжал ведение разведки в Запорожской области, где в марте получил тяжелое ранение в результате артиллерийских обстрелов.

Награду президента также получил младший лейтенант Сергей Крыжановский, который неоднократно выполнял боевые задачи по прикрытию позиций разведывательных органов и отражению штурма противника на востоке Украины, в частности вблизи Бахмута Донецкой области.

Глава государства отметил и старшего сержанта Андрея Мухина, танковый экипаж которого давал достойный отпор превосходящим силам российской армии, в течение февраля – марта активно участвовал в обороне города Харькова. После того в составе танкового батальона с честью и достоинством освобождал Харьковскую область от кафиров, уничтожив большое количество военной техники и живой силы противника.

Отмечен и штурман авиационной эскадрильи капитан Артем Ханко, который с первых дней полномасштабной агрессии России против Украины выполняет боевые задачи на самолетах Су-24М и Су-24МР. В общей сложности совершил 78 боевых вылетов для поражения личного состава и техники противника, пунктов управления, логистических центров. Выполнял специальные задачи по уничтожению взводных опорных пунктов врага, скоплению военной техники на железнодорожных станциях, складам вооружения и боеприпасов, ведению воздушной разведки. 29 сентября 2022 после успешного выполнения задачи в составе экипажа Су-24М был поражен ракетами ПВО врага и вынужден катапультироваться.

"Крест боевых заслуг" также получил начальник штаба — первый заместитель командира бригадной артиллерийской группы подполковник Андрей Чотий. Он активно участвует в освобождении украинских территорий Харьковской области и наладил эффективное взаимодействие с другими подразделениями ВСУ. Во время наступательной операции сил обороны Украины благодаря умелым действиям подполковника Андрея Чотия уничтожена техника врага, в частности батарея САУ 2С3, взвод РСЗО «Ураган», КСП батальона противника и т.д.

Президент также наградил защитников орденом Богдана Хмельницкого I степени и орденами "За мужество" III степени.

День Вооруженных сил Украины

Напомним, что ранее Зеленский побывал в больнице, где поздравил раненых украинских бойцов с Днем Вооруженных Сил Украины. Он вручил украинским героям государственные награды.

Интересно, что 6 декабря 2022 года на сайтах в РФ появились поздравления с Днем ВСУ. Таким образом, кибервоины Сил обороны поздравили коллег с профессиональным праздником.

Также президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины. В этот день он отправился в Донецкую и Харьковскую области.

Читайте также:

Ко Дню ВСУ "Укрпочта" выпустила новую серию марок