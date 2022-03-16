Эвакуированные жители Мариуполя могут сегодня выехать на Запад Украины

Рейсы из Запорожья в более безопасные города планируются и в последующие дни.
Люди, которые были эвакуированы из Мариуполя в Запорожье, могут сегодня выехать по железной дороге в Чоп.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Жители Мариуполя, как и другие пассажиры, могут воспользоваться любым из сегодняшних рейсов из Запорожья – в Чоп в 18:00 или в Киев в 21:38.
На железнодорожном вокзале Запорожья развернут волонтерский штаб, где можно получить еду, воду и обогреться.
"Укрзализныця" также сообщила, что рейсы из Запорожья в более безопасные города планируются и в последующие дни.
Напомним, более двух тысяч эвакуированных из Мариуполя добрались в Запорожье.
"Укрзализныця" опубликовала график движения дополнительных эвакуационных поездов.