Эвакуированных из-под Покровска женщин с животными выгоняют из села в Винницкой области

Эвакуированные из-под Покровска женщины с животными

Реклама

В селе Добрянка, что в Винницкой области, местные жители запретили поселяться двум пожилым женщинам, которых накануне эвакуировали из-под Покровска. Причина в том, что они приехали вместе с 11 собаками и 34 котами, которых решили спасти из-под российских обстрелов.

Об этом сообщила вечером в пятницу, 25 июля, в сообщении на своей Facebook-странице волонтер и общественный деятель Лала Тарапакина.

По ее словам, эвакуация происходила из города Белицкого при содействии «Белого ангела», а жилье в селе вблизи границы с Молдовой нашли волонтеры.

Реклама

Хозяйка дома не возражала против поселения женщин с животными, поскольку знала, что они стерильны и привиты.

«Мы организовали перевозку — всю эту семью и пару мешков с хламом, перевез краматорский волонтер Николай. Дорога заняла около суток, все измучились… Но доехали. Возле дома наших бабушек ждали односельчане, которые запрещали выгружать собак, чтобы напоить их. Запрещали вселяться… Основная претензия — в селе не нужны ваши 11 собак», — сообщила Лала Тарапакина.

Волонтер сообщила, что полиция, которую вызвали на место происшествия, так же, как и местный староста, поддержала позицию селян. Женщинам, которых эвакуировали из-под Покровска, выписали акт с требованием выселения в течение 3 дней. Правда, копию документа на руки вынужденным переселенцам не выдали.

«Вчера мы вывезли их с 3,5 км от линии боевого соприкосновения, под всеми видами дронов. Нам нужно новое надежное решение, новое жилье», — обратилась к пользователям соцсети известная общественная деятельница, подчеркнув, что будет бороться, чтобы юридически доказать недопустимость таких действий.

Реклама

Напомним, 25 июля в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье и еще нескольких населенных пунктов.