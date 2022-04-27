"Эвакуируйтесь быстрее": Гайдай назвал города, откуда сегодня могут выехать жители Луганской области

Сегодня, 27 апреля, в Луганской области эвакуационные автобусы попробуют, как и днем раньше, эвакуировать людей отовсюду, где возможно.

Эвакуация запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасном и Горском. А также в селах и поселках этих общин, где еще существует проезд.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Эвакуйтесь быстрее: не бойтесь изменить жизнь. Сейчас любая попытка перемен – к лучшему. Практически каждому из жителей области уже нечего терять. А в других регионах Украины, куда вас отвезут бесплатно, найдут крышу над головой. Но главное – там безопасно", — призвал жителей Луганщины Гайдай.

Также он назвал преимущества переезда из Луганской области в более безопасные регионы.

"Функционирует инфраструктура, открытые магазины, идет обучение в школах, есть потребность в новых работниках. Следует только принять решение — жить не под пулями и "Градами". Эвакуируем каждого, кто желает. Если не можете самостоятельно добраться до мест сборов – сообщите о своем местонахождении. Вам помогут. Автобусы уже отправились", — подчеркнул глава Луганской области.

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