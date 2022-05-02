"Эвакуируйтесь, пока россияне не вывезли вас в неизвестном направлении": Луганская ОВА призывает жителей уехать в безопасное место

"Эвакуируйтесь, пока россияне не вывезли вас в неизвестном направлении": Луганская ОВА призывает жителей уехать в безопасное место

В Луганской области продолжаются активные боевые действия, поэтому местных жителей просят эвакуироваться.

Сейчас более-менее безопасно можно эвакуироваться только из Северодонецка и Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, кроме вышеуказанных населенных пунктов выехать в другое место опасно.

"В других населенных пунктах пытаемся, но это огромный риск для жизни, прежде всего, местных жителей. Поэтому когда ситуация безопасна позволяет — мы едем и помогаем. Но даже в Попасной три дня назад утром автобус смог забрать людей, а через несколько часов там случилась печальная история. Чуть больше недели назад эвакуационный транспорт доехал до Новотошкивского, где и остался. Изменения на фронте – ежеминутно. жителей Луганской области Сергей Гайдай.

Напомним, что в Луганской области минувшие сутки были сверхтяжелыми. Мощные продолжительные обстрелы россиян помешали полноценной эвакуации. В результате обстрелов армии РФ погибли три жителя Луганщины и еще столько же ранены. Среди пострадавших – малолетний ребенок.

Напомним, в Генштабе рассказали о попытке оккупантов установить полный контроль над Рубежным и Попасной.

Читайте также: