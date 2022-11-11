"Эвакуируются на всем, что может плавать, и едва не дерутся за лодки": военкоры РФ о панике среди оккупантов в Херсоне

В Херсоне сотни оккупантов спешно пытаются эвакуироваться с правого на левый берег. Из-за отсутствия координации и плавсредств у них развилась паника.

Об этом в Сети сообщают российские военные блоггеры.

"С мест сообщают, что в Херсоне среди наших военных началась паника. После начала обстрелов со стороны ВСУ пришло понимание, что соглашение о безопасной эвакуации оказалось мифом. Кто бы мог подумать, да? Военные в панике эвакуируются на всем, что может плавать. этом за малые катера, резиновые лодки чуть ли не драки, потому что на больших переправах есть риск попасть под обстрел. В Херсоне короче весело", — написал Alex Parker Media.

Он добавил, что ситуация в Херсоне гораздо хуже, чем они могли себе представить.

"Был расчет на какой-то договорняк с эвакуацией, который поверил Кремль, но это оказалось броском. Видимо, американцы пообещали, но Украина это проигнорировала. Сейчас там паника. Техника брошена. По оптимистичным сценариям ВСУ захватят в плен около 5000 наших военных. плену может оказаться вся группировка около 20 тысяч. Это конец", — написал военный блоггер.

Напомним, что российские войска в Херсонской области ушли с первой линии обороны на вторую, которая в 70 километрах от первой. По периметру территорию заняли Силы обороны. Плацдарм значительно сократился.

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