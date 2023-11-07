Евгений Дикий прокомментировал статью NYT о конфликте Зеленского с Залужным

Журналисты The New York Times в статье о расколе в украинском руководстве "чуть-чуть преувеличивают".

Такое мнение ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал в эксклюзивном интервью TSN.UA.

По его словам, прокомментировавший ситуацию Игорь Жовква лишь один из нескольких заместителей руководителя Офиса президента. В частности, интервью он давал не как представитель Офиса, а именно Игорь Жовква.

"Вообще-то он заместитель по вопросам евроинтеграции, никак не причастный к сектору безопасности и обороны. Он высказал свою точку зрения, на которую имеет полное право. Но представлять это как официальную позицию Офиса нет ни правовых, ни реальных оснований. Это не была пресс-конференция, посвященная этим вопросам. Это не говорил ни Ермак, ни президент, и даже не профильный заместитель по обороне и безопасности", — отмечает Дикий.

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Он добавляет, что у Жовквы как кадрового дипломата может быть такое видение.

"Учитывая, что все лето этого года именно газета The New York Times, а она связана с левым крылом Демократической партии... Левое крыло Демпартии всегда было склонно к пацифизму, причем и к реально идущему на руку злу. Это те же люди, которые в свое время "слили" Вьетнам, потому что они были против войны как таковой.Поэтому вполне может быть, что позиция этих журналистов давно такая — пора заканчивать на любых условиях.И они ищут любой аргумент, который на эту сторону работает", — подытожил Дикий.

Скандальные статьи вокруг Зеленского и Залужного

Офис президента Украины Владимира Зеленского подверг критике главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за колонку в The Economist. Западные СМИ видят "яркий публичный упрек", показывающий разрыв между военным и гражданским руководством в Украине в и без того непростое время.

После этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist о том, что война перешла в позиционную стадию. По его словам, "это не патовая ситуация".

Добавим, статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, войну и коррупцию вызвала бурную реакцию политиков и общества. Часть социума удручает изложенная информация, кто критикует власть, еще часть критикует сам материал и его автора.

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