Евгений Хмара может возглавить Минобороны: что известно о кандидате Зеленского

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

TСН.ua собрал ключевые факты о вероятном новом главе Минобороны.

По данным из открытых источников, Евгений Хмара имеет за плечами 15 лет службы в структуре Службы безопасности Украины.

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До прихода в «Альфу» он служил в Центре специального назначения «Омега» Национальной гвардии — этот факт подтвердил и нынешний начальник этого подразделения, генерал-майор Павел Яцюк.

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко ранее сообщал, что в «Альфе» Хмара начинал в качестве «бричера» — бойца, обеспечивающего быстрое проникновение подразделения внутрь здания. Впоследствии он возглавил элитное подразделение в составе самого Центра спецопераций «А», отбор в которое был вдвое жестче, чем в сам Центр.

Участие в ключевых операциях

В начале полномасштабного вторжения Хмара участвовал в освобождении Киевской области, а после её деоккупации перебрался в Донецкую область, в частности, сражался за Северодонецк и Лисичанск.

Летом 2022 года он принимал участие в операции по освобождению острова Змеиный, которую сам называл одной из знаковых побед над врагом в военном, экономическом и психологическом аспектах.

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В апреле 2023 года президент Зеленский назначил Хмару начальником Центра спецопераций «А». По словам Костенко, после этого подразделение «заиграло по-новому» благодаря стратегическим решениям Хмары совместно с тогдашним главой СБУ Василием Малюком.

В самой СБУ отмечают, что Центр стабильно входит в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью дронов, а его операторы принимали непосредственное участие в масштабной спецоперации «Паутина».

5 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

Характеристика как руководителя

Коллеги описывают Хмару как командира, ставящего человека во главу угла, который лично знает каждого раненого бойца, поддерживает семьи погибших и сам регулярно участвует в спецоперациях вместе с подчинёнными — это позволяет командиру понимать реальные потребности личного состава и укрепляет доверие в сложных ситуациях.

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Роман Костенко также отмечал его авторитет среди руководителей спецслужб и способность налаживать контакты с партнерами и парламентским комитетом.

Награды и почести

Евгений Хмара — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награжден орденом «За мужество» III степени и знаком отличия Президента Украины «Крест боевых заслуг».

Возможные юридические препятствия

Народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на возможные сложности с назначением Хмары на должность министра обороны. Согласно действующему законодательству, эту должность может занимать только гражданское лицо.

«Хмара — действующий генерал. И согласно закону он не может возглавить министерство обороны. Соответственно, его нужно уволить с военной службы», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

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Пока остается неясным, как именно Хмара может возглавить Минобороны даже в качестве и.о. — для этого правительству сначала нужно назначить его заместителем министра и уполномочить временно руководить ведомством.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Позже он обратится в Верховную Раду с просьбой утвердить кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны.

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