Евгений Хмара возглавил Минобороны: Верховная Рада проголосовала за его назначение

Министр обороны Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали более 300 народных депутатов.

О назначении стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

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За назначение Евгения Хмары министром обороны проголосовали 312 народных депутатов. Против высказались двое парламентариев, ещё 20 воздержались.

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Среди трёх главных приоритетов работы Министерства обороны Хмара назвал укрепление фронта, людей и развитие украинской оборонной промышленности. По его словам, особое внимание будет уделяться направлениям deep strike и middle strike.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара — генерал-майор и бывший кадровый сотрудник спецназа Службы безопасности Украины. С 2006 года служил в отряде специального назначения «Омега», а с 2011 года — в Центре специальных операций «А» СБУ. В 2023 году Хмара возглавил это подразделение.

В 2022 году Хмара руководил спецоперацией по освобождению острова Змеиный. В январе 2026 года он стал исполняющим обязанности главы СБУ, а в июле перешел в Министерство обороны, где до назначения министром исполнял обязанности главы ведомства.

Во время выступления в Верховной Раде Хмара, отвечая на вопрос народного депутата Юлии Яцик, сообщил, что уже является гражданским лицом. По его словам, его уволили с военной службы в соответствии со статьёй 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» — в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.

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Назначение Хмары на должность министра обороны Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную Раду кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.

Кандидатуру Хмары поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Утром 19 августа стало известно, что Кабинет министров освободил Хмару от должности заместителя и исполняющего обязанности министра обороны. Также, по данным РБК-Украина, во время встречи с фракцией «Слуга народа» Евгений Хмара заявил о намерении сохранить костяк команды оборонного ведомства.

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