Евгений Коновалец снова на родной земле: кем он был и почему возвращение праха важно именно сейчас (видео)

Возвращение праха Коновальца / © Офис президента Украины

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13 августа 2026 года прах полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого председателя ОУН Евгения Коновальца доставили в Украину. Его планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила в посте в Telegram .

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Почему возвращение Коновальца важно сейчас

Возвращение праха завершило путь, начавшийся с эксгумации на кладбище Кросвейк в Роттердаме 11 августа . Через два дня останки Коновальца доставили на родину. Так завершился почти 88-летний период, когда место захоронения украинского военного командира и политического деятеля оставалось за пределами Украины.

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Это событие возвращает в общую память не только первого председателя ОУН. Коновалец был деятелем Украинской революции 1917–1921 годов, командиром украинских военных формирований и одним из тех, кто после поражения освободительной борьбы пытался сохранить организованное движение за независимость.

Возвращение праха Коновальца важно сейчас не только как мемориальное событие. Его путь объясняет, почему украинская государственность не держится только на одном поколении. На протяжении всей своей жизни Коновалец не отказался от цели независимой Украины, а искал способы сохранить людей, военный опыт, организационные связи и политическую субъектность движения. Именно из этого выросли УВО и ОУН — структуры, которые в условиях оккупации и эмиграции не дали идеи самостоятельной Украины исчезнуть из политической повестки дня.

Украина возвращает не просто останки известного деятеля, а одно из важных звеньев собственной государственной преемственности. Его перезахоронение в Киеве рядом с современным военным мемориалом объединяет опыт тех, кто боролся за Украину сто лет назад, с государством, которое сегодня защищают украинцы. Это также ответ на извечную московскую политику уничтожения Украины, украинских лидеров и вытеснения их памяти: Коновалец, убитый в Роттердаме советской спецслужбой, возвращается домой уже не как эмигрант, а как деятель украинской государственной истории.

Отметим, что перед торжествами правительство закрепило государственную рамку возвращения распоряжением №703-р от 15 июля 2026 года. Документ предусматривает меры, связанные с возвращением останков Коновальца в Украину и их погребением на Национальном военном мемориальном кладбище.

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От Сечевых стрельцов до Армии УНР

Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в Зашкове недалеко от Львова. Он учился во Львове, присоединялся к украинскому студенческому движению, а во время Первой мировой войны попал в русский плен. После Февральской революции в России он сбежал из плена в Киев вместе с группой побратимов.

В октябре-ноябре 1917 года Коновалец стал одним из инициаторов формирования Галицко-буковинского куреня Сечевых стрельцов. С января 1918 года он командовал этим подразделением. Стрельцы участвовали в боях против большевистского мятежа на киевском заводе «Арсенал» и войск Муравьева.

Евгений Коновалец

После расформирования Сечевых стрельцов в мае 1918 года Коновалец возглавил формирование нового отряда в Белой Церкви. В конце того же года он командовал Осадным корпусом войск УНР. Корпус был одним из лучших военных формирований Действующей армии УНР.

Военное значение Коновальца заключалось не только в том, что он командовал отдельными боями. Он сумел собрать дисциплинированную формацию из людей с разным военным опытом и превратить ее в опору для УНР. Для армии, которая формировалась в условиях революции, смены власти и наступления большевиков, такая организованность была не менее важной, чем численность подразделения.

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После поражения освободительной борьбы украинские военные оказались в эмиграции. Перед Коновальцем и его единомышленниками встал вопрос о том, как не допустить распада движения вместе с потерей собственной государственной территории.

УВО и ОУН: что именно создал Коновалец

В 1920 году при активном участии Коновальца была создана Украинская военная организация. УВО действовала на оккупированных украинских территориях в подполье, а за границей вела политико-пропагандистскую работу. Ее задачей было продолжить борьбу за украинскую независимость после поражения Армии УНР.

Коновалец жил в эмиграции и строил сеть в Галиции и других странах Европы. Речь шла не только о сохранении памяти Украинской революции. Он поддерживал контакты, организовывал людей и создавал структуру, способную действовать в условиях преследований и отсутствия собственного государства.

В 1929 году Коновалец стал первым председателем Организации украинских националистов. ОУН объединила разные ячейки украинского движения за независимость. Роль Коновальца в этом процессе заключалась в институциональной наследственности, ведь украинская борьба сохраняла не только идею, но и организацию, дисциплину, сеть контактов и политическую субъектность.

Коновалец также работал над тем, чтобы украинский вопрос был заметен за границей. Он обращал внимание международного сообщества на положение украинцев и Голодомор. Так подпольная и эмиграционная работа дополнялась политической и информационной деятельностью.

Почему советские спецслужбы убили Коновальца

23 мая 1938 года Коновалец был убит в Роттердаме во время советской спецоперации. Исполнителем был Павел Судоплатов — сотрудник советской разведки. По данным Украинского института национальной памяти, взрывчатку передали Коновальцу в коробке конфет.

Москва годами пыталась ликвидировать Коновальца. Он собирался поднять украинский вопрос в Лиге Наций и говорить там о Голодоморе 1932-1933 годов. Коновалец был угрозой для советской власти, ведь объединял украинцев вокруг национальной идеи независимости, которой остался верен до последнего вздоха.

После гибели Коновальца его похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Убийство не прекратило существование украинского освободительного движения, однако лишило его руководителя. Он стал одним из примеров того, как советская система преследовала украинских деятелей даже за пределами Украины.

Возвращение после 88 лет

11 августа 2026 года на Кросвейке произошла эксгумация останков Коновальца . 13 августа прах вернули в Украину. Церемонию встречи провели с государственными и военными почестями.

Следующим этапом должна стать церемония прощания в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. После этого Коновальца планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Точная дата перезахоронения пока не названа.

Государственное перезахоронение не меняет сложную историю Украинской революции. Оно возвращает в украинское пространство конкретную фигуру — военного командира и организатора, который после потери государственной территории работал над сохранением движения, его людей и международных связей.

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