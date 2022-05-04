Евгений Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны: "Были у него разочек"

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, поддерживает ли связь со своим другом, президентом Украины Владимиром Зеленским.
В программе ЖВЛ Кошевой признался, что они коммуницируют. Часто списываются. Однажды Евгений с женой Ксенией даже встречались с Зеленским. Впрочем, из соображений безопасности Кошевой не сказал, где именно и когда была встреча.
"Мы списываемся. Были у него разочек. Общались с ним, все нормально. Все четко. Все четко работает. Я у него спрашивал: "Ты спишь?". Он говорит: "Конечно сплю". Просто зная Владимира Александровича еще с актерской карьеры, почти 20 лет знакомы. Он и в мирную жизнь спал 4-5 часов. Поэтому я сейчас думаю, сейчас для него 20 минут достаточно, он как Штирлиц", — сказал Кошевой.
Также Евгений рассказал, какое настроение у президента:
"Ко всему привыкаешь, к сожалению, и к плохому тоже. Но ведь ты понимаешь, менеджер сидит. Там сидит менеджер страны, которая сейчас находится в ситуации полномасштабного вторжения. И 8 лет воюет с Рашкой. Он решает проблемы, которые до этого не были решены. Потому что, когда он пришел в президентство, то там очень много..." – рассказал Кошевой.
Отметим, что Евгений Кошевой вместе с семьей находится в Украине. Он отметил, что они решили не выезжать: "Я б себе этого не простил", — объяснил Евгений.
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