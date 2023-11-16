Евгения Эмеральд откровенно призналась, почему так долго идеализировала брак и скрывала абьюз

Полицейская в декрете Евгения Эмеральд, которая недавно призналася, что ее изнасиловали, четко объяснила, почему, находясь в токсических отношениях с экс-мужем Евгением Стипанюком, так долго не решалась раскрыть правду о домашнем насилии своему близкому окружению.

Эмеральд в интервью РБК-Украина отметила, что этому предшествовало много причин. В частности, она отметила, что просто не хотела разрушать картинку "идеальных" отношений в глазах тех, кто уже успел сделать их образцом любви на фронте.

"Первая причина. Она глупая. Я это сейчас понимаю. Я не хотела отнимать надежду у людей, потому что мы стали таким эталоном. И я просто не знала, как разочаровать этих женщин, правда. Моя совесть этого не позволяла", — сообщила Евгения.

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также экс-военная упрекнула своим детством. Она считает, что это результаты отцовского воспитания, которое всегда велело оставлять все для себя и своего мужа и не выносить на публику. По ее словам, если бы друзья или мама узнали правду, они немедленно заставили бы ее уйти от Стипанюка.

"Меня так папа воспитал. То есть происходящее в семье никто не должен знать. Каким бы он ни был, он – мой муж. Мой выбор. Я не хотела его унижать. Никто не знал, что у меня происходит. Даже мать родная. Мои друзья не знали. И это внутри меня убивало", - поделилась защитница.

Евгения Эмеральд

Однако Евгения убеждена, что она бы не ушла, поскольку на тот момент слепо любила своего мужа. В настоящее время экс-военная признает то, что убеждения того времени были ошибочными.

«Я не могла уйти, я его любила. Я действительно хотела сохранить семью. Это тоже глупость, но это правда. Я верила, что я смогу изменить этого человека. Ибо первые проявления его агрессии были в состоянии алкогольного опьянения. Я думала, что вот это просто у него такая проблема. И мы поборем ее. Но после родов начался трэш и самый ужасный период моей жизни", - вспомнила Эмеральд.

В конце Евгения еще раз подчеркнула, что это все было большой ошибкой.

"Я тоже здесь ударила в штангу и ошиблась", — подытожила женщина.

Напомним, недавно полицейская в декрете Евгения Эмеральд призналась, как ее семья воспринимает публичные скандалы и провокации со стороны экс-супруга Евгения Стипанюка. В частности, защитница рассказала, что это очень сильно отразилось на эмоциональном состоянии ее мамы.

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