Евгения Эмеральд призналась, как на ее семью повлиял публичный конфликт с экс-мужем: "Мне стыдно"

Полицейская в декрете Евгения Эмеральд сообщила, что близкое окружение очень переживает за ее жизнь и помогает держаться в трудные времена.

В проекте ЖВЛ Эмеральд призналась, что ее мама особенно остро воспринимает новые скандалы и провокации со стороны экс-супруга Евгения Стипанюка. Иногда женщина даже чувствует вину за это. Бывшая военная с позывным Жанна Д'Арк надеется, что ее самый родной человек снова будет жить без страха и слез.

"Мне так стыдно, что мама, Жанна Феликсовна, так много плачет. Я так мечтаю, чтобы наступил уже период, когда бы она только улыбалась и радовалась. Она эмпат, то есть она это все проживает. Ей уже 62 года. Я хочу, чтобы она радовалась. Но так получилось, что у нее дочь, блин, понимаете… Такая, которая постоянно в какую-то задницу попадает. Хотя я сейчас и говорю: "Мам, все нормально". Она все равно волнуется", – сказала Эмеральд.

Евгения Эмеральд с дочерью и мамой / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения часто утешает маму тем, что у нее есть цель, и она хочет добиться справедливости. Впрочем, это никак не способствует ее покою.

"Хотя я ей говорю: "Я счастлива, у меня есть цель, я борюсь за справедливость". Она все равно волнуется. Это мама. За нее очень болит сердце", – отметила экс-военная.

Также полицейская в декрете рассказала, что сразу после развода с экс-мужем Стипанюком мама переехала в ее квартиру и помогала ухаживать за детьми.

Евгения Эмеральд с дочерью и мамой / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Со старшей дочерью украинская защитница налаживает связь с помощью диалогов, в которых все объясняет. Однако, по словам Эмеральд, в периоды ее депрессии семимесячная дочь Афина все же очень тревожилась и плакала. Сейчас все прошло и младшая дочь вернулась к нормальному питанию и сну.

"Говоря о дочерях, все нормально. Со старшей дочерью я проводила очень много разговоров. Младшая дочь ест много, булочка. Когда у меня был период депрессии, она все чувствовала. Она плакала вместе со мной. Это такая связь. Сейчас ребенок и спит хорошо, и ест хорошо", – заверила Евгения Эмеральд.

Евгения Эмеральд о покушениях на жизнь, новых жертвах Стипанюка и правде о Ляшко: "Он в курсе"

Напомним, Евгения Эмеральд рассказала, что страдала от насилия экс-мужа Евгения Стипанюка. Как известно, в результате многочисленных угроз со стороны Стипанюка, на мужчину было открыто два уголовных производства по покушению на жизнь Евгении и угроз ее жизни и здоровью. Также проводится расследование, действительно ли он принадлежал к военной службе.

Для защиты детей Евгения Эмеральд подала в суд иск с запретом приближения экс-мужа к ней и дочерям. Теперь полицейская в декрете ждет решения учреждения.

Читайте также: