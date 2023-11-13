Евгения Эмеральд впервые призналась, что стала жертвой изнасилования

Евгении тогда было всего 14 лет.

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд впервые рассказала, что стала жертвой изнасилования.

Болезненной историей Евгения поделилась в интервью ЖВЛ. По словам экс-военной, она никому об этом не рассказывала, даже маме, потому что боялась. Евгения вычеркнула из своей памяти этот инцидент. Однако сейчас Эмеральд не страшно рассказать, что ей пришлось пережить.

Евгения Эмеральд

"Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. Я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, вроде бы этого никогда не было. Сейчас, после своей исповеди, я могу и об этом спокойно говорить. Когда ты говоришь – ты освобождаешься", – призналась Эмеральд.

Евгения рассказала, что ей тогда было всего 14 лет. Она никому об этом не рассказывала, потому что боялась. Насильник тогда остался безнаказанным.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Насильника тогда не наказали. Мне было 14 лет тогда, я была маленькая. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была шокирована", - призналась бывшая военная.

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Напомним, ранее Евгения Эмеральд рассказала, как публичный скандал с экс-мужем повлиял на ее семью и почему ей стыдно за это.

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