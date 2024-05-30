Евлаш объяснил, почему ночью ПВО сбила не все российские крылатые ракеты

Этой ночью агрессор Россия выпустила по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить всего семь целей потому, что защитникам не хватает средств.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Этой ночью работали подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, уничтожившие 7 из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент сбитых целей", — подчеркнул он.

По словам Евлаша, причиной не 100% эффективности работы ПВО стал дефицит средств противовоздушной обороны.

"Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, мест пусков свои ударные как беспилотники, так и ракеты", — пояснил представитель ПС.

Напомним, ночью 30 мая РФ ударила по Украине крылатыми ракетами и дронами по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Также оккупационная армия применила восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400.

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