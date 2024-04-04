Евлаш заявил, что появление F-16 в Украине будет неожиданностью

Продолжается один из завершающих этапов подготовки украинских пилотов на современных истребителях F-16. Появление самолетов в Украине станет неожиданностью.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".

По его словам, сейчас две группы в Дании и США овладевают непосредственно F-16, "оттачивают свое мастерство и практику, и налет необходимых часов на этих самолетах".

"Конечно, это сейчас один из завершающих этапов. Когда именно состоится передача и когда именно мы увидим F-16 в небе, ну, наверное, не стоит разглашать, чтобы для противника это была определенная неожиданность. Конечно, как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам. Поскольку все очень ждут", — подчеркнул Евлаш.

Представитель ВСУ подчеркнул, что F-16 смогут сбивать российские ракеты, терроризирующие украинские города, и противостоять российской авиации, которая активно использует управляемые авиабомбы.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что к появлению новых истребителей F-16 на фронте готовятся и союзники и враги. Это окажет решающее влияние на поле боя.

Читайте также: