Эволюция морских дронов: в СБУ рассказали, как SeaBaby атакует лодки россиян

Сейчас на дронах уже установлена огнеметная система, позволяющая вести морской бой.

В Службе безопасности Украины решили переделать свой дрон, которым ведут огонь по лодкам россиян.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк, пишет "Украинская правда".

Дрон должен стать быстрее, больше, мощнее и с совершенно другой системой связи.

"Сейчас в новом поколении этих машин боевую часть увеличили в несколько раз и доказали со 108 до 850 килограммов, используют лучшие системы связи, каждая из которых стоит более 300 тысяч долларов, корпус изготавливают из незаметного для радаров материала и пользуются еще многими инновационными решениями. ", – говорится в сообщении.

К примеру, сейчас на дронах уже установлена огнеметная система, позволяющая вести в прямом смысле морской бой.

На видео зафиксировано, как украинские дроны СБУ ведут огонь по лодкам вышедших из одного из крымских военных портов россиян, чтобы потопить дроны. Но беспилотники, вместо того, чтобы убегать, развернулись и открыли ответный огонь.

СБУ поражают дроном российскую лодку

Речь идет о разработке под названием SeaBaby. От первого поколения в новом дроне осталось мало, кроме самой идеи и тактики применения.

Напомним, оккупационная армия России осенью 2022 года начала массированно обстреливать Украину "Калибрамы" со своих кораблей в Черном море. Силы обороны получили указание найти вариант, как уничтожать или хотя бы повредить ракетоносители Черноморского флота РФ.

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